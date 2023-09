Noch bis Mittwoch ist der Bahnübergang Bernburger Straße in Staßfurt gesperrt. Erst im Oktober will das Land im weiteren Verlauf ihrer L 71 Winterschäden beseitigen.

Der Bahnübergang Bernburger Straße in Staßfurt ist "nackig" gemacht, um die Gleiszwischenräume neu zu bestücken für den Straßenverkehr.

Im Zuge der Gleis- und Schwellenerneuerung im Bereich des Bahnübergangs Bernburger Straße sah es am Freitag so aus. Bis dato gab es zur geplanten Fertigstellung Mittwoch, 13. September, 10 Uhr, laut Straßenverkehrsbehörde des Landkreises keine andere Information. Unterdessen erfolgte dieser Tage wie angekündigt auch die Reparatur eines Kanalschachtkopfs in der Bernburger Straße.

Mehr Geduld gefragt

Etwas mehr Geduld ist bei den Nutzern der Landesstraße 71 gefragt, wenn es um die Beseitigung der letzten Winterschäden geht. Eine „großflächige Sanierung“ werde 2023 nicht realisiert, war dazu von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) zu erfahren. „Lediglich zwei kleinere Maßnahmen“ auf Höhe Schulstraße (etwa 50 Quadratmeter) und Richtung Rathmannsdorf (200 Quadratmeter) würden umgesetzt. Und das vom 17. bis 20. Oktober – wegen einer Forderung der KVG, da in diesem Zeitraum kein Schülerverkehr stattfinde. Bleibt zu hoffen, dass bis dahin die Kennzeichnung der Schadstellen aus dem Frühjahr noch sichtbar ist...