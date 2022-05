Staßfurt: Beleuchtung für die Roßbahn?

Einwohner regt mehr Licht für den Bereich an der Bode an. Roßbahn wird von Fußgängern und Radfahrern auch abends genutzt. Wie die Stadt Staßfurt den Vorschlag einschätzt.

Die „Roßbahn“ heißt so, weil auf ihr früher mit Hilfe von Pferdewagen Braunkohle für den Steinsalzbergbau transportiert wurde. Foto: Enrico Joo

Staßfurt - Auf der „Roßbahn“ im Bereich hinter dem Neumarkt und der Liebesbrücke entspannt so mancher Staßfurter zwischen ein paar Bäumen bei einem kleinen Spaziergang. Mit oder ohne Hund. Fahrradfahrer sind hier ebenso zu sehen. Auch Hans-Jürgen Streuer ist hier öfter unterwegs. „Die Roßbahn zwischen Neumarkt und Liebesbrücke wird täglich von vielen Menschen auch abends und morgens benutzt“, schreibt er. Aber gerade in den Wintermonaten ist ab dem Nachmittag der Weg zu dunkel. „Da stellt sich die Frage: Wann wird dieser Bereich endlich beleuchtet?“, so Streuer.