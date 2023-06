Staßfurt - Unbekannte fackeln An der Salzrinne, in der Schulstraße, aber auch in der Steinstraße und im Schulhof des Gymnasiums in Staßfurt Mülltonnen ab. Feuerwehr und Polizei sind im Dauereinsatz. In Neundorf geht ein Dutzend Abfalltonnen

in Flammen auf. Gott sei dank können die Einsatzkräfte der Feuerwehr durch entschlossenes Eingreifen Schlimmeres verhindern, sodass Menschen durch die etwa 20 gelegten Feuer nicht verletzt werden.