Interview Staßfurt: Bürgermeister René Zok mit vielen neuen Problemen konfrontiert

Staßfurt hat seit Juli 2022 einen neuen Bürgermeister, der vielen schon aus der ersten Amtszeit von 2008 bis 2015 bekannt ist. Viel Zeit zum Ankommen hatte René Zok (CDU) nicht. In Zeiten vieler Krisen musste sich Staßfurts Stadtoberhaupt zahlreichen Problemen stellen. Im Jahresinterview mit Volksstimme-Reporter Enrico Joo spricht Zok im ersten Teil über die geplante Ansiedlung von Kaufland, Einleitungen in die Bode sowie den Stand bei den Kitas „Bergmännchen“ und „Zwergenland“ in Löderburg.