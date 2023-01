Staßfurt: Bürgermeister Zok blickt auf 2023

Staßfurt liegt in der Mitte des Salzlandkreises und in der Mitte von Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr 2022 wurde in der Bodestadt über viele Sachen diskutiert, die wichtig für die Stadt sind. Unter anderem auch über eine Gedenktafel für den im Jahr 1987 an der Bodebrücke in der Innenstadt ums Leben gekommenen Mosambikaner Carlos Conceição. Nachdem die Gedenktafel abgelehnt wurde, setzt sich Bürgermeister René Zok nun für einen Stolperstein ein, der an der Stelle an der Bodebrücke verlegt werden soll, an der der Mosambikaner ums Leben gekommen ist.

Foto: Volker Müller