Staßfurt: Designierter Bürgermeister bereitet sich auf Amt vor

Nach der Wahl zum Staßfurter Bürgermeister hat René Zok (CDU) am 7. Juli seinen ersten Arbeitstag im neuen Amt. Wie der 54-Jährige die Wochen bis dahin angeht und wie der Übergang läuft.

Staßfurt - Es ist nicht überliefert, ob René Zok einen Abreißkalender hat. Vielleicht schneidet er auch jeden Tag am Maßband etwas ab, bis zu dem Tag, an dem er seinen neuen Job antritt? Der 7. Juli rückt jedenfalls näher und damit der Tag, an dem der CDU-Mann seinen ersten Arbeitstag als Staßfurter Bürgermeister hat.