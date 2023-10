In den großen Städten ist es leichter, an Dinge des täglichen Bedarfs zu kommen, als in kleinen Städten oder Gemeinden. In Staßfurt sieht es noch gut aus, doch wo können die Menschen der umliegenden Ortsteile und Dörfer Brot, Milch, Eier und Kleidung kaufen?

So schlecht sieht es in Staßfurt mit Einkaufsmöglichkeiten nicht aus. Rund um den Stadtsee sind Netto, Kik, und Jysk angesiedelt (links am Bildrand). Am gegenübeliegenden Ufer befindet sich die Steinstraße mit Rossmann und kleineren Geschäften. Auch Lidl (oben rechts) ist nicht weit entfernt. Unten rechts der Benneck'sche Hof, wo dienstags und freitags der Wochenmarkt stattfindet.

Staßfurt/Güsten - Die Menschen im Salzlandkreis fühlen sich wohl. Das hat die Auswertung der großen „FamilienLeben“-Umfrage der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung gezeigt. Die Teilnehmer bescheinigten dem Kreis mit der Schulnote 1,85 ihr Wohlbefinden.

In Staßfurt sieht es mit der Note 1,95 ähnlich aus und auch die Verbandsgemeinden Saale-Wipper (1,49) sowie Egelner Mulde (1,56) sowie die Städte Hecklingen (1,86) und Egeln (1,73) können sich über gute Noten freuen.

Einkaufsmöglichkeiten in Staßfurt

Doch wie sieht es mit der Nahversorgung aus? Denn neben einer guten Nachbarschaft und bezahlbarem Wohnraum gehören kurze Wege für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs ebenfalls zu einem attraktiven Wohnumfeld.

Vielfalt der Einkaufsoptionen in Staßfurt

In Staßfurt gestaltet sich der Wocheneinkauf relativ einfach. Neben dem Wochenmarkt auf dem Benneck’schen Hof − der immer dienstags und freitags stattfindet − haben die rund 14 500 Bewohner der Kernstadt die Wahl zwischen acht Discountern oder Supermärkten.

In der Bodestadt gibt es sowohl Lidl, Kaufland und Edeka sowie gleich mehrmals Aldi und Netto. Auch Bekleidung kommt nicht zu kurz: Neben Kik sind in Staßfurt auch zahlreiche inhabergeführte Boutiquen in der Steinstraße zu finden. Bäcker finden sich ebenfalls, ob Filiale einer Kette oder inhabergeführt.

Drogerien, Discounter und Bekleidungsgeschäfte

Mit Rossmann ist auch der Drogeriebereich abgedeckt, eine Zoohandlung ist ebenfalls in der Stadt vorhanden. Discounter gibt es ebenfalls in Löderburg und Förderstedt (Niedrigpreis). Atzendorf hat zwei Fleischer und einen Hofladen, dazu kommt eine Fleischerei in Löderburg, Neundorf hat einen Bäcker und einen Dorfladen.

Schwieriger ist es in den restlichen Ortsteilen. Denn in Rathmannsdorf beispielsweise gibt es weder Fleischer noch Bäcker. Die Einwohner können auf mobile Händler warten oder müssen in Nachbarorte fahren: Der nächste Supermarkt ist 2,7 Kilometer entfernt und befindet sich in Güsten. Von Hohenerxleben aus sind es im Schnitt 4,7 Kilometer bis zum nächsten Discounter nach Staßfurt, von Löbnitz sind es sogar sieben Kilometer.

Zukünftige Entwicklungen im Einzelhandel von Staßfurt

Grund dafür: Der Supermarkt Real schloss im vergangenen Jahr. Ein Lichtblick: In dessen ehemaliges Objekt soll im Frühjahr 2024 in Kaufland einziehen und damit an zwei Ortseingängen mit seinem Großangebot vertreten sein.

Die rund 6900 Einwohner Hecklingens haben ebenfalls die Wahl zwischen verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten. Gleich zwei Discounter stehen für Grundnahrungsmittel der Einwohner bereit.

Discounter und Einkaufsoptionen in Hecklingen

Die umliegenden Dörfer hingegen bieten bis auf Groß Börnecke kaum Einkaufsmöglichkeiten. Auch hier ist der Weg in die Städte meist die einzige Möglichkeit, sich mit dem Wichtigsten einzudecken.

Gleiches gilt für Egeln: Vier Supermärkte sind für die rund 3200 Einwohner der Stadt vorhanden, hinzu kommen Bäckereien, ein Fleischer findet sich in der Stadt sowie Ortsteil Etgersleben.

Einkaufen in Egeln und Güsten

In der Stadt Güsten kommen auf die etwa 4000 Einwohner drei Supermärkte – Edeka, Norma und Netto. Zudem findet seit dem Frühjahr dieses Jahres ein kleiner Wochenmarkt auf dem Kirchplatz statt. Gleichzeitig bieten weder Amesdorf noch Warmsdorf oder Osmarsleben einen Ort zum Einkaufen.

Die Einwohner müssen dafür nach Güsten fahren oder sind an die fahrenden Händler gebunden, die wöchentlich mit Fleisch, Obst, Gemüse und Käse über die Landesstraßen fahren und die kleinen Dörfer ansteuern.