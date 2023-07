Für sechs Wochen gibt es in der Gollnowstraße in Staßfurt für Autos und Fußgänger Einschränkungen.

Staßfurt - In der Gollnowstraße in Staßfurt wird in den nächsten Wochen ein lange leerstehendes Haus verschwinden. „Um einen befahrbaren Zugang zum sogenannten Zwingergraben an der Stadtmauer herzustellen, diesen zu sichern und bewirtschaften zu können, wird ab dem 10. Juli das Haus in der Gollnowstraße 2a abgerissen“, teilt Bürgermeister René Zok (CDU) mit. Die Gollnowstraße ist daher ab Montag halbseitig gesperrt. Es erfolgt eine Einbahnstraßenregelung aus Richtung Postparkplatz.

Im Anschluss gibt es für zirka 6 Wochen Einschränkungen auf dem Gehweg. Die Kosten für Abriss, Entsorgung, Einfriedung und das Herrichten der Fläche einschließlich des Nachbargrundstückes in Richtung Postring belaufen sich auf zirka 160 000 Euro. Finanziert wird das Vorhaben zu zwei Dritteln mit Fördermitteln aus dem Programm „Aktive Stadt und Ortsteile“.