Wochenendtipps Staßfurt erwartet mit Tag der Regionen und Eisenbahnfest tausende Besucher

Am Sonntag ist nicht nur Bundestagswahl. Am Wochenende werden in der Salzstadt tausende Staßfurter und Gäste aus nah und fern erwartet – zum Herbstlokfest an beiden Tagen und zum Tag der Regionen am Sonntag.