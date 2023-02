Staßfurt - Die große Sause soll in bewährter Tradition am dritten Juni-Wochenende ausgerichtet werden. Orte des Geschehens beim 41. Staßfurter Stadtfestes wird die Innenstand entlang der Steinstraße vom Kaligarten bis zum Benneckeschen Hof sein. „Bereits seit August 2022 bereitet die Stadt unter Mitwirkung der Mitglieder der Arbeitsgruppe Salzlandfest das diesjährige Stadtfest vor“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt und macht damit deutlich, dass die Besucher in diesem Jahr sicherlich durchaus Bekanntes, aber auch Neues erwarten können.