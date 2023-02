Astrid Weigel geht nach 40 Jahren als Staßfurter Gemeindepädagogin und 20 Jahren Religionslehrerin in den Vorruhestand – mit Krimi-Abend und Wunsch nach Wiedersehen.

Gemeindepädagogin geht in den Vorruhestand: Auf Wiedersehen in Staßfurt mit Märchen-Krimi

Mit einem Märchen-Krimi-Abend verabschiedete sich Astrid Weigel (mit Päckchen) in Staßfurt passenderweise am Vorabend des Aschermittwochs vom „Müttertreff“ - zumindest symbolisch.

Staßfurt - Nein, einen „großen Bahnhof“ zum Abschied, mit Gottesdienst und so, das wollte sie nicht. Aber nach 40 Jahren im Dienst der Kirche ganz still und heimlich von dannen schleichen, das ginge wohl auch nicht so einfach.