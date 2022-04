Staßfurt: Geschäftsführer der Wobau muss gehen

Ende Juli läuft der Vertrag von Ralf Klar als Geschäftsführer bei der Wobau in Staßfurt aus. Etwas überraschend wurde dieser nicht mehr verlängert. Große Vergehen gab es nicht, aber wohl interne Probleme.

Die Wobau hat ihren Sitz in der Staßfurter Innenstadt am Sperlingsberg. Die Wohnungs- und Baugesellschaft ist ein hundertprozentiges kommunales Tochterunternehmen der Stadt Staßfurt.

Staßfurt - Die Meldung der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt (Wobau) war so knapp wie eindeutig. „Der Aufsichtsrat der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt hat in seiner Sitzung am 12. Januar beschlossen, dass der bestehende Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer Herrn Ralf Klar nicht verlängert wird“, teilte die Wobau mit. „Die Interimsgeschäftsführung wird ab sofort von den bisherigen drei Führungskräften Frau Julia Hellie, Herrn Daniel Bierbach und Frau Gundhild Böhme übernommen.“ Gründe teilt die Wobau nicht mit, trotzdem ist etwas durchgesickert. Es gab wohl interne Probleme.