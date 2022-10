Staßfurt: Geschichtsverein erinnert mit Fotoband an alte Restaurants

Das Hotel und Restaurant „Grüner Baum“ war ein beliebter Treffpunkt in Altstaßfurt. Es schloss Anfang der 1990er Jahre. Heute befinden sich in dem Eckhaus an der Ecke Prinzenberg/Hohlweg mehrere Ärzte und eine Versicherung. Der Beweis im Foto aus dem Jahr 1926: Über Prinzenberg und Bode-Brücke fuhr früher eine Straßenbahn ins Zentrum.

Foto: Staßfurter Geschichtsverein