Straftat Staßfurt: Gewalt am Bahnhof eskaliert

Jugendliche, die am Bahnhof rumlungern. Hemmungslos trinken. Drogen konsumieren. Rumpöbeln. Ein bekanntes Bild in Staßfurt. Speziell am Wochenende. Am vergangenen Sonnabend eskaliert die Situation. Plötzlich ist Gewalt im Spiel. Und eine 17-Jährige wird zum Opfer.