Staßfurt: Heimatverein Glöthe erinnert mit historischen Tafeln an frühere Betriebe

Peter Klose (links) und Mario Pape vom Heimatverein Glöthe bringen eine historische Tafel an der Ernst-Thälmann-Straße 26 in Glöthe an. Hier war bis 1980 eine Tischlerei.

Glöthe - In dem Anbau hinter dem Wohnhaus ist sehr viel noch im originalen Zustand. Geschichte wird hier durch altes Holz, Staub und viele Erinnerungen eingeatmet. Die Hobelbank, Fräsen und andere Geräte sind aus der Zeit um 1900 und stehen heute noch beim Ehepaar Endler in der Ernst-Thälmann-Straße 26 in Glöthe herum. „Alles ist noch benutzbar“, versichert Christel Endler. Fast scheint es so, dass Gustav Schmidt in jedem Moment um die Ecke kommen könnte und neue Tische, Fenster oder Särge herstellen wird.