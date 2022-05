Neubau Staßfurt: Ist das „Haus am See“ mit Stadtbibliothek und Archiv nur eine „schöne optische Hülle“?

Im Oktober 2021 wurde das Verwaltungsgebäude „Haus am See“ mit Archiv und Bibliothek am Stadtsee in Staßfurt eröffnet. Wegen der schlechten Akustik des Veranstaltungsraumes, der Reduzierung der Medien in der Bibliothek sowie der Suche nach einem „Zwischenarchiv“ gab es jetzt aber Diskussionen um das neugebaute Haus.