Staßfurt: Kaufland will ins alte Real-Gebäude

Nach dem Verkauf von Metro wurden die meisten Real-Filialen geschlossen oder an neue Eigentümer abgegeben. Für den Real in Staßfurt hatten sich erst Edeka und dann Rewe interessiert gezeigt. Nun möchte Kaufland übernehmen.

Staßfurt - Im kommenden Jahr könnte in Staßfurt ein zweiter Kaufland entstehen. Beim Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben am Montag bestätigten zwei Vertreter des Lebensmittel-Konzerns, dass Kaufland im leerstehenden Real-Markt in gut einem Jahr eröffnen will.