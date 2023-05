In der Charlottenstraße in Staßfurt gilt Tempo 30.

Staßfurt - Die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ ist im Juli 2021 mit sieben Kommunen gestartet worden. Inzwischen hat sie 684 Mitglieder. In ihnen leben 28 Millionen Menschen, also etwa ein Drittel der Bundesbevölkerung. In Sachsen-Anhalt sind beispielsweise Thale, Köthen, Halle und Wittenberg mit von der Partie.