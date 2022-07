Staßfurt: Lärm und Randale am Sperlingsberg

Staßfurt - Und dann kam der Junge im Grundschulalter erneut auf seine Eltern zu. Wieder gab es draußen Krach. Es knallte, Stimmen waren zu hören. Und wieder war der Junge wach geworden. Später schläft er vor Erschöpfung ein. „Wir können nur noch mit Ohropax schlafen“, berichtet die Mutter des Jungen. Die Familie wohnt in Staßfurt in der Steinstraße 39. Direkt am Sperlingsberg also. Die Schlafzimmer gehen alle auf den Platz hinaus. Und unten auf dem Platz ist Lärm. Immer wieder und andauernd. „Wir sind verzweifelte Bewohner der Steinstraße in Staßfurt. Wir wissen nicht mehr weiter. Das Ordnungsamt macht seit Monaten leere Versprechungen, es passiert nichts. Ständig sieht man den Kontrollwagen, der an dem Platz vorbei fährt. Dort parken Mopeds, Motorräder, Dutzende Fahrräder liegen rum“, erzählt die Frau. „Die Jugendlichen sitzen sichtbar in ihrem eigenen Müll. Urinieren an Bäume und Büsche. Niemanden interessiert es.“ Gerade nachts sei die Lärmbelastung eine Zumutung. Die Polizei würde Verweise erteilen, die aber die Jugendlichen nur interessieren, bis die Polizisten wieder weg sind.