Staßfurt meldet Bedarf für drei Sirenen an

In Staßfurt und seinen Ortschaften fehlen 27 Feuerwehrsirenen. In einer ersten Runde hat die Stadt beim Kreis einen Bedarf von drei gemeldet. Die Anschaffung und Installation einer Sirene kostet etwa 20.000 Euro.

Brumby/Staßfurt - Sirenen sind in 2021 wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Der Ruf nach Ausstattung mit solchen Alarmierungssystemen ist spätestens seit der Flutkatastrophe im Juli in Westdeutschland wieder stärker geworden. Und der bundesweite Warntag im September 2020 hat gezeigt, dass die Infrastruktur bei Sirenen schlecht ist. Auch in Staßfurt.