Die Volksstimme berichtete am Freitag über die Bewegung „Staßfurt wacht auf“. Repro: F. Richter

Die Montagsspaziergänge in Staßfurt werden ab sofort immer als Versammlungen angemeldet.

Staßfurt l Für die Behörde waren die Montagstreffs, wo Staßfurter Bürger gegen Corona-Maßnahmen protestieren, neu: „Bis zu den Internetveröffentlichungen am 2. Februar waren die Versammlungen dem Salzlandkreis nicht bekannt“, erklärt der Landkreis auf Nachfrage. In der letzten Woche war ein Foto in einem Internetmagazin aufgetaucht, dass ein Gruppenfoto von über 40 Teilnehmern zeigt.

Für diese Woche wurde der Montagsspaziergang in Staßfurt dann bei der Versammlungsbehörde angemeldet, aber „witterungsbedingt kurzfristig wieder abgesagt“. Der Salzlandkreis erklärt weiterhin: „Für die kommende Woche ist wieder ein Aufzug angekündigt. Bis zur Stunde liegt allerdings keine konkrete Anmeldung bei der Versammlungsbehörde vor.“