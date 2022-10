Staßfurt: Neue Amtszeit, neuer Stil für René Zok als Bürgermeister?

René Zok (links) setzte sich bei der Stichwahl am 3. April gegen Amtsinhaber Sven Wagner durch. Am 7. Juli trat Zok sein Amt an. Seitdem sind 100 Tage vergangen. Wie schlägt sich der CDU-Bürgermeister von Staßfurt?

Staßfurt - 100 Tage. Das sind mehr als drei Monate. Eine Zeit, in der der Sommer in den Herbst übergegangen ist. Eine Zeit, in der sich in Staßfurt an der Spitze ein neuer Mann beweisen musste. Seit dem 7. Juli ist René Zok (CDU) Bürgermeister von Staßfurt. Am Freitag, 14. Oktober, sind es genau 100 Tage. Diese Frist wird Politikern zugestanden, um sich zurechtzufinden, sich einzuarbeiten und erste Duftmarken zu setzen.