Staßfurt - Erst vor wenigen Wochen eröffnete Allgemeinmediziner Tobias Ortmann nach sechsjährigem Studium und anschließender Spezialisierung seine Praxis in Staßfurt. Seit mittlerweile einem Jahr praktiziert Dr. Anne Nettlau in der Salzstadt, die im Februar in der „Hausärztlichen Eigeneinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt“ Verstärkung durch ihren Mann Christian, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin, erfuhr. Die Eltern dreier Kinder orientierten sich nach ihren Tätigkeiten in Kliniken im Interesse ihres Familienlebens neu. Ab Oktober übernimmt in Egeln Frauenärztin Katharine Rommel die Praxis von Kerstin Zettl. In Staßfurt-Nord plant Diplom-Mediziner Catalin-Marian Didu nach seinem Umzug von einer derzeitigen Praxisgemeinschaft in ein Nachbargebäude, sich zu vergrößern.