Staßfurt: Neue Betrugsmasche mit falscher Anwaltskanzlei

Auch in Staßfurt kursieren Schreiben, in denen vermeintliche Rechtsanwälte aus München Mahnkosten eintreiben wollen.

Staßfurt - Betrüger lassen sich immer wieder Methoden einfallen, um an das Geld von unschuldigen Opfern zu kommen. Bundesweit kursiert derzeit eine neue Betrugsmasche. Die „Anwaltskanzlei Michael Schmidt und Benjamin Kowalski“ mit Sitz in 80539 München, Maximilianstraße 35 A fordert dabei Bürger zu Zahlungen von 289,50 Euro auf. In einer vorgerichtlichen Mahnung werden die Bürger dazu gedrängt, ihre vermeintlich offenen Rechnungen zu begleichen.