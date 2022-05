Staßfurt: Neues Konzept für die Grabenpflege?

Viele Gräben in Staßfurt und den Ortsteilen sind stark zugewachsen. Ein Kommunalpolitiker wünscht sich eine grundlegende Neuausrichtung.

Hier am Neundorfer Ortsrand Richtung Güstener Busch ist nur noch zu erahnen, dass es sich um einen Graben handelt. Der soll aber im Fall der Fälle Oberflächenwasser ableiten.

Neundorf - Zugewachsene Entwässerungsgräben. Zu viel grün, wo eigentlich ein Blick auf die Sohle möglich sein sollte. Die Neundorfer Michael Zenker und Lothar Bechmann kritisierten kürzlich, dass die Gräben in der Staßfurter Ortschaft teilweise stark zugewachsen seien (Volksstimme berichtete). Schon bei der Grabenschau in 2020 mit Vertretern des Unterhaltungsverbands Untere Bode wurde der Zustand festgehalten und festgestellt, dass an den Gräben Hand angelegt werden müsste.