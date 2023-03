Staßfurt - Eine relativ kleine Straße, aber nicht unbedingt wenig befahren, ist die Steinstraße in Staßfurt. Als die kürzlich am südlichen Ende wegen eines Hausabrisses vollgesperrt wurde, war der Ärger groß. Zwar hatte Stadt die Baustelle viele Tage zuvor für den Zeitraum vom 27. Februar bis 6. April angekündigt, aber eine Woche lang tat sich offensichtlich nichts in Sachen Abriss. Zudem fehlten Schilder, die weit genug vor der Baustelle auf die Sackgasse hinwiesen.

