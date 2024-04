Staßfurt. - Zwei weitere von Bürgermeister René Zok finanzierte Blumensträuße für herausragendes ehrenamtliches Engagement Staßfurter Einwohner wurden im Februar und März dieses Jahres vergeben.

Sportgruppenleiterin seit 50 Jahren

Gabriele Marbach erhielt ihn im Februar für die ehrenamtliche Leitung von Sportgruppen in der Kernstadt. Und das macht sie seit der Schulzeit, seit mehr als 50 Jahren. Es begann mit der Unterstützung beim außerschulischen Sport. Mit dem Beginn ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bot es sich an, die Halle im ehemaligen Betrieb Tonmöbel für den Sport zu nutzen. Jetzt finden die von ihr geleiteten ehrenamtlichen Sportstunden in der Turnhalle des Staßfurter Gymnasiums statt. Ihre Sportlerinnen waren der Meinung, dass sie dafür eine Ehrung verdient. Der Stammtisch hatte für diesen Vorschlag sofort ein offenes Ohr. So erhielt sie den Blumenstrauß von Gisela Arndt und Rita Föhse vom Stammtisch Ehrenamt im Kreise ihrer Sportlerinnen vor Beginn einer Sportstunde in der Hoffnung überreicht, dass sich noch mehr Menschen in der Salzstadt ehrenamtlich engagieren.

Außergewöhnliches Engagement

Olga Der ist im April 2021 zum Team der Tafel Staßfurt gekommen. Sie hat seitdem das Team mit außergewöhnlichem Engagement bereichert. Ihre Bereitschaft, anderen zu helfen, geht weit über das Übliche hinaus.

Monika Zuber, Olga Der und Nadine Jeromin (v.l.) Fotos: Karl Seidel

Das Team der Tafel sowie Nadine Jeromin, Projektverantwortliche der Tafel Staßfurt, haben die Ehrung beim Stammtisch Ehrenamt beantragt und schrieben dazu: „Wir sind unglaublich stolz und glücklich, Dich in unserem Team zu haben. Dein Einsatz und Deine Menschlichkeit machen einen bedeutenden Unterschied in unserer Gemeinschaft. Deine selbstlose Hingabe und Dein Mitgefühl machen Dich zu einem leuchtendem Vorbild für uns alle.“ Der Stammtisch entsprach der Bitte sofort und Monika Zuber und Gisela Arndt übergaben den Blumenstrauß und bedankten sich auch namens des Bürgermeisters bei ihr für diese ehrenamtlichen Leistungen.