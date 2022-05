Staßfurt: Salzlandtheater kann die Zukunft planen

Tatjana Meissner ist Stammgast im Salzlandtheater. Am kommenden Freitag und Sonnabend wird die beliebte Kabarettistin gleich zwei Auftritte in Staßfurt haben. Schon im Frühsommer 2021 sorgte sie zuletzt für Stimmung in der Spielstätte.

Staßfurt - Stephan Czuratis kämpft derzeit um jeden Auftritt, um jeden Funken Kultur, der in Staßfurt Menschen in schwierigen Zeiten aufheitern kann. Der Leiter des Salzlandtheaters in Staßfurt will mit seinem Team Leichtigkeit zurückbringen. Am Wochenende teilte das Theater zum Beispiel freudestrahlend in den sozialen Netzwerken mit: „Die Magdeburger Zwickmühle ist wieder bei uns zu Gast. Marion Bach und Hans-Günther Pölitz unterhalten die 260 Gäste auf höchstem Niveau. Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist das Haus so voll.“ Am kommenden Wochenende hat die kultige Kabarettistin Tatjana Meissner zwei Auftritte im Salzlandtheater. Sicher wird es wieder voll.