Staßfurt - Ich will es dem Mann neben mir jetzt aber zeigen. Ich wäre wohl auch vorwärts in die Parklücke gekommen, aber richtige Autofahrer parken natürlich rückwärts ein. Dass es sich dabei um eine Einbahnstraße handelt und ich links statt wie gewohnt rechts seitlich einparken muss, spornt mich nur noch mehr an. Ich setze an, drehe herum, fahre irgendwie herein. Und: Ich stehe echt schief. „Darf ich korrigieren?“ „Natürlich“, meint der Fahrlehrer milde neben mir. Bisschen vorwärts, bisschen rückwärts. Irgendwie stehe ich immer noch blöd. „Geht schon“, sagt Jost Klippstein. Ideal war das nicht. Und ich fühle mich ganz schön belämmert. Mit einem nicht so guten Gefühl steige ich aus dem Auto.