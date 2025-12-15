Der Stadtrat der Salzstadt Staßfurt ist für einen Berater, der mit Hausbesitzern intensiver nach Lösungen gegen den Leerstand suchen soll.

Es geht um „Problemkinder“ wie dieses Haus am Prinzenberg/Hamsterstraße. Allerdings braucht das keinen Moderator. Es gehört der Stadt.

Staßfurt. - Sehr gegensätzlich gestalteten sich die Empfehlungen der Ortschaftsräte und Fachausschüsse zum Plan, ab 2026 für drei Jahre einen Eigentümermoderator zu installieren. Vier Ortschaftsräte waren dafür, Staßfurt und Förderstedt dagegen. Löderburg schaffte zwei Mal die Beschlussfähigkeit nicht. Selbst der Stadtentwicklungsausschuss lehnte ab, die Finanzer empfahlen dagegen das Instrument, mit dem sich die Verwaltung Bewegung in Sachen Leerstand verspricht. Die Maßnahme wird als „sachlich und zeitlich unabweisbar“ deklariert. Es geht auch um Problem-Immobilien. Nicht selten droht Gefahr „von oben“.