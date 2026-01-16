Nach Monaten und Jahren der Entwicklung eines Kommunalen Wärmeplans für Staßfurt hat die Kommune ihre Strategie der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Protokoll.

Vorstellung des Kommunalen Wärmeplans in Staßfurts Haus am See - am Pult: Bürgermeister René Zok.

Staßfurt - „Ökologisch sinnvoll, wirtschaftlich machbar und sozialverträglich“, sagt Bürgermeister René Zok – mit diesem Anspruch wolle Staßfurt seinen Wärmeplan gestalten. Über allem stehe das Ziel Treibhausneutralität. Und es solle keineswegs und keinesfalls ein Zwang für die Bürger entstehen. „Das Konzept gibt einen Rahmen vor – eine strategische Grundlage.“