Ärztemangel Staßfurt-Stipendium überzeugt junge Hausärztin

Wenn das so weiter geht, sieht Staßfurt Licht im Tunnel in Sachen Hausärzte-Mangel. Tobias Ortmann war 2018 der erste Mediziner, der sich für das Staßfurter Stipendium entschied. Jetzt konnte – auch mit dessen Unterstützung – Susann Robitzsch auf diesem Weg zu einer Niederlassung in der Salzstadt interessiert werden.