Hoch hinaus ging es, als die Sekundarschule Am Tierpark 2014 ihre Sanierung feierte. Damals gab es in Staßfurt noch genug Lehrer.

Staßfurt/Bernburg/Könnern - Am Freitag wurden an allen Schulen in Sachsen-Anhalt die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. Bei tausenden von Kindern und Jugendlichen waren diese „Notenblätter“ jedoch nicht vollständig. Hinter dem einen oder anderen Fach stand nämlich folgender Vermerk: „Unterricht nicht erteilt!“