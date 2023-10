An mehreren Stellen sind in der Bodestadt derzeit Hauptstraßen gesperrt. Autofahrer brauchen viel Geduld, der Ärger ist teilweise groß.

Staßfurt - Im Schneckentempo schieben sich in den Nachmittagsstunden die Autos und Lkws den Hohlweg herauf. Die Ampel wird Grün, 4 maximal 5 Fahrzeuge huschen hindurch, dann schaltet sie wieder auf Rot. Die Fenster sind unten, der eine oder andere schaut genervt den Berg hoch. Autofahrer brauchen in Staßfurt gerade viel Geduld. Die Wasserstraße ist seit Montag gesperrt, der Asphalt wird noch bis 30. Oktober instand gesetzt. Autos können also aus dem Hohlweg nicht mehr links abbiegen und müssen geradeaus in die Calbesche Straße oder nach rechts in die Schlachthofstraße fahren. Die Umleitung führt über den Butterwecker Weg.