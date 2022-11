Staßfurt: Warum geflüchtete Ukrainer zurück in die Heimat wollen

Staßfurt - Man spürt sofort eine Verbundenheit zwischen den ukrainischen Frauen und Mädchen und Hans-Jürgen Lärz, den sie alle nur liebevoll Opa nennen. „Im März sind sie mitten in der Nacht ohne irgendwas hier angekommen. In den letzten Monaten haben wir viel zusammen erlebt und ich hoffe sie kommen wieder gut in ihrer Heimat an“, erzählt Lärz, der das Landgasthaus in Förderstedt betreibt.