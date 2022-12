Staßfurt: Warum sich Eltern und die KVG über den Schulbus streiten

Vieler Schüler fahren täglich mit Bussen der KVG im Salzlandkreis zur Schule und wieder zurück. Jetzt haben sich Eltern darüber beschwert, dass Fahrer nicht an der gewünschten Haltestelle gehalten haben. Die KVG erkennt kein eigenes Verschulden.

Förderstedt - Nachdem die Schulglocke geläutet hat nur schnell die Sachen zusammen packen, in den Bus, und ab nach Hause: So sieht der Schulalltag vieler Kinder aus. Für einen Schüler der Grundschule Förderstedt wurde daraus in der vergangenen Woche ein unfreiwilliges Abenteuer.