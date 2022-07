Staßfurt: Weihnachten im Kinderheim

Der Weihnachtsmann kommt überall hin. Natürlich auch ins Kinderheim in der Bodestraße in Staßfurt. 22 Kinder haben Wünsche für Heiligabend formuliert und freuen sich auf einen besonderen Tag.

Staßfurt - Hailey braucht viel Liebe. Mit ausgebreiteten Armen steht das dreijährige Mädchen wortlos auf dem Flur im Kinderheim in Staßfurt und schaut die Frau mit großen Augen an. Nicole Müller-Teutloff weiß natürlich, was jetzt zu tun ist. Sie beugt sich hinunter und umarmt das kleine Mädchen ganz fest. Das gibt beiden Kraft und Halt. „Auch wenn sie es manchmal nicht so mit Worten ausdrücken können: Die Kinder brauchen ganz viel Zuneigung“, sagt Müller-Teutloff, Leiterin des Staßfurter Kinderheims in der Bodestraße. „Wie jedes andere Kind auch.“ Und wenn keine Eltern da sind, dann sind die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ersatzeltern.