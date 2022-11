Staßfurt: Weihnachtsbaum steht

Auf dem Sperlingsberg in Staßfurt wurde am Montag der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Staßfurt - Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, am kommenden Wochenende ist bereits der erste Advent. Ist bei Ihnen das Jahr auch (mal wieder) wie im Flug vergangen? Nun. Draußen sind die Zeichen der Zeit jedenfalls eindeutig, dass etwas im Wandel ist. Erstens: Seit ein paar Tagen ist es richtig kalt, sogar Schnee fiel vom Himmel. Zweitens: Am Montagmorgen rückten Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebs am Sperlingsberg in Staßfurt mit schweren Geräten an.