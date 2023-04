Berufsleben Staßfurt: Welcher Beruf passt zu mir?

Schulabschluss in der Tasche. Und nun? Wie geht es weiter? So weit sollte es nicht kommen. Das Projekt „Brafo“ geht in die Schulen und hilft den jungen Menschen im Altkreis Staßfurt, die richtige Berufswahl zu treffen.