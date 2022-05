Staßfurt: Wie geht es mit dem Karneval in Neundorf weiter?

In Neundorf muss sich der Betreiber des griechischen Restaurants diffamieren lassen, weil er für den Karneval im Ort diesmal die Räumlichkeiten nicht stellen kann und will. Alle Beteiligten wollen aber noch einmal sprechen. Auch der Ortsbürgermeister hat sich eingeschaltet.

Seit 2016 führt Vasilios Mallioras das griechische Restaurant in Neundorf. Viele Jahre feierte der Männerchor Neundorf traditionell seinen Karneval in den Räumlichkeiten. Nun hat der Betreiber dem Verein eine Absage erteilt.

Neundorf - Tradition ist viel. Der Blick zurück kann manchmal wichtiger sein als der Blick nach vorn. Denn die Vertrautheit gibt Halt in schwierigen Zeiten. Seit 48 Jahren – also fast ein halbes Jahrhundert lang – war das Restaurant an der großen Durchfahrtsstraße durch Neundorf Heimstatt für den Karneval im Ort. Diesen richtet seit jeher der Männerchor „Eintracht“ Neundorf aus. Hieß das Restaurant in der Alten Güstener Straße früher „Weintraube“ und später „Neundorfer Hof“, so befindet sich seit dem 12. Dezember 2016 das griechische Restaurant „Syrtaki“ an gleicher Stelle.