Landjugend lädt Nachwuchs-Bauern aus Sachsen-Anhalt zu Gesprächsrunde am Schloss Hohenerxleben ein.

Im Schloss Hohenerxleben kamen am Dienstagabend 15 junge Landwirte zusammen, die ihre Fragen an verschiedene Vertreter aus der Landwirtschaft stellten.

Hohenerxleben - „Und was bietest du an?“ Marie Saudhof lächelt bei der Frage, aber die Ansprache ist direkt und forsch- Es wird geduzt, so wie es eben üblich ist unter Landwirten. Saudhof ist Geschäftsführerin der Landjugend Sachsen-Anhalt. Der Verband sieht sich als Interessensvertretung für junge Menschen der ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt.