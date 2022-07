Staßfurt: Wie weiter bei den Jugendclubs?

Staßfurt - Im Vergleich zu anderen Städten hat die Stadt Staßfurt noch ein relativ breites Netz an Jugendclubs. Für 14 Ortsteile plus Kernstadt leistet sich die Stadt insgesamt zwölf Jugendclubs, wobei der überwiegende Teil sogar in städtischer Hand ist. So kümmert sich die Stadt um zehn Einrichtungen, für zwei ist das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) zuständig. In den städtischen Jugendclubs arbeiten drei festangestellte Mitarbeiter. Dazu gibt es drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit über eine Maßnahme vom Jobcenter, sowie sechs ehrenamtliche Mitarbeiter. Eine Landjugendpflegerin und eine Stadtjugendpflegerin leiten pädagogisch an und kümmern sich um organisatorische Dinge.