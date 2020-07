Der zweite Umbau am Luisenplatz in Staßfurt soll bis Ende des Jahres fertig weren. Die Werkstatt der Lebenshilfe nebenan kann wieder in Richtung Vollbetrieb gehen. Foto: Franziska Richter

Am Luisenplatz in Staßfurt dürfen auch wieder mehr Beschäftigte der Lebenshilfe Bördeland in ihrer neuen Werkstatt arbeiten.

Staßfurt l Dunkel glänzende Dachziegel setzt Dachdecker Steitz zur Zeit auf das zweite, kleinere Gebäude am Luisenplatz. Die sogenannte „Shopzeile“, weil dort früher kleinere Läden neben dem ehemaligen Supermarkt waren, ist eingerüstet. Die Handwerker kommen sichtbar voran.

Mit der Shopzeile wolle man zum Jahresende fertig werden, sagt Stefan Labudde, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland. Das gemeinnützige Unternehmen ist Bauherr am Luisenplatz, hat das Grundstück gekauft und plant hier auch seinen neuen Verwaltungssitz.

Die Ausschreibungen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektronik in der Shopzeile werden demnächst an Firmen vergeben. Bezugsfertig soll das Gebäude im Januar 2021 sein.

Zwei Parteien ziehen in Shopzeile ein

Gerade erst haben die letzten Abstimmungen mit den neuen Nutzern der sanierten Shopzeile stattgefunden. Zum einen wird der Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe-Werkstatt selbst einziehen. Die Auszubildenden hatten ihre Fachkabinette bisher am Standort Strandbadstraße.

Zweiter Mieter wird die Physiotherapie Gregoire, die aktuell am Luisenplatz ein Stück weiter Richtung Benneckschen Hof eine Praxis hat.

Mittlerweile wurde auch ein Tor zum Platz hin aufgestellt. Tagsüber wird es geöffnet für Passanten, Mitarbeiter der Werkstatt und Kundenverkehr. „Das Tor ist schon notwendig während der Bauphase, da wir ja doch einige Diebstähle auf der Baustelle hatten“, berichtet Stefan Labudde.

Nächster Schritt wird ein das Verwaltungsgebäude sein, das neben der Shopzeile neu gebaut werden soll. Der Hauptsitz der Lebenshilfe soll aus Unseburg hierher verlegt werden. Wann Baustart ist, bleibt noch offen. „Wir haben noch keine Baugenehmigung“, so Labudde.

Werkstatt durfen wegen Corona nicht öffnen

Unterdessen mussten die behinderte Beschäftigten in ihrer neuen Werkstatt am Luisenplatz ihre Abriet wegen Corona unterbrechen. Erst Anfang Januar war die Großzügige Halle für Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten eingeweiht worden. Dabei schaffte das neue Gebäude endlich Platz in der überfüllten Strandbadstraße, wo bisher die einzige Werkstatt war. „In diesem Sinne ist der neue Werkstattbereich goldwert“, so Stefan Labudde.

Im März war Schluss und die Mitarbeiter mussten entweder in ihrer eigenen Wohnung, bei ihren Eltern oder in den Wohnheimen der Lebenshilfe bleiben. Die tägliche Beschäftigung wurde zur Herausforderung, zumal die Behinderten ihren strukturierten Alltag mehr als andere brauchen.

Die Arbeit in Behindertenwerkstätten war durch Corona-Auflagen lange verboten. Seit letzter Woche ist die siebente Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Kraft. Dort heißt es in etwa, dass Behindertenwerkstätten wieder öffnen dürfen, falls keine andere Beschäftigung möglich ist und sonst negative Auswirkungen auf die Betroffenen erwartet werden.

„Zuletzt hatten wir die Werkstatt zu 50 Prozent belegt“, erklärt Stefan Labudde. Die Beschäftigten arbeiteten abwechselnd. Dieser Tage oder spätestens Anfang nächster Woche kann die Anzahl der beschäftigten in den Werkstätten wieder hochgesetzt werden.

Lichtblick bei der Beschäftigung

Labudde erklärt: „Dazu mussten wir alle Bereiche überprüfen, die Arbeitsschutzstandards des Bundesministerium für Arbeit und Soziales umsetzen und unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten suchen“.

Das beginnt schon beim Fahrdienst, der die Beschäftigten morgens einsammelt und zur Werkstatt bringt. „Da ging es um Fragen, wie viele Leute in den Bus dürfen, Touren mussten teilweise geändert werden.“ Beim Ankommen bekommen die Beschäftigten neue Masken, müssen ihre Hände desinfizieren. Auch das Umkleiden wird anders gestaltet, da die Räume klein sind. Am Arbeitsplatz dürfen die Beschäftigten mit dem Mindestabstand, aber ohne Maske sitzen. „Sie kommen mit der Maske schwer zurecht“, so Labudde.

Im Tiergarten können alle behinderten Mitarbeiter wieder eingesetzt werden, da bei der Arbeit Abstand herrscht und außerdem in Schichten gearbeitet wird.

Schwierig bleibt es in der Tagesstätte für schwerstbehinderte Menschen in Strandbadstraße, aber auch in der Tagespflege am Wasserturm. Zwar öffnet die Tagespflege am Wasserturm wird, aber auch hier sollen laut Vorschrift Betreuung und Pflege mit 1,50 Meter Abstand und Maske umgesetzt werden.