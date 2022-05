Veranstaltungstipps Staßfurter Adventskalender und Weihnachtsmarkt in Arbeit, Staßfurt in Flammen nicht

Das Vereinsleben wieder ankurbeln, den begehrten Staßfurter Adventskalender anbieten und einen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Das hat sich der Gewerbeverein Staßfurt für die Zeit bis zum Fest auf die Fahne geschrieben. Außerdem will der Verein an der Problemlösung zur Ruhestörung in der Innenstadt mitarbeiten.