Die Band F.misd aus Staßfurt liebt und lebt das Lebensgefühl Irlands. Auf welches Jubiläum die Musiker blicken und was Fans am Samstag erwartet.

Die Staßfurter Band F.misd steht am Samstag auf der Bühne in der Alten Hobelei.

Staßfurt - Die Staßfurter Band F.misd steht in den Startlöchern. Denn das Wochenende steht ganz im Zeichen des St. Patrick’s Days, dem irischen Nationalfeiertag. Der wird auch in Aschersleben ganz groß gefeiert und zwar am kommenden Samstag, 18. März, in der Alten Hobelei. Los geht es um 20 Uhr.