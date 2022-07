Staßfurter Ferien(s)pass für alle

5000 Ferienpässe hat Staßfurt drucken lassen. Bei 300 bis 400 Exemplaren, die in den vergangenen Jahren ausgegeben wurden, nicht etwas zu gewagt? Erstmals werden auch Sechs- bis 25-Jährige von auswärts mit kostenlosen Badbesuchen gelockt.

Super Aussichten auf erholsame und erlebnisreiche Tage beschert der Staßfurter Ferienpass in diesem Jahr nicht nur hier in der Salzstadt wohnenden Kindern und Jugendlichen von sechs bis 25 Jahren. Sie können einen guten Teil Taschengeld für andere Dinge anstatt für Eintrittspreise einplanen.

Staßfurt - „Wir verteilen allein 2600 Ferienpässe in allen Staßfurter Schulen gratis“, sagt Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau. Man habe in den vergangenen Jahren immer wieder Bedarf festgestellt an diesem attraktiven Angebot, mit dem zum Beispiel zehn Mal Eintritt für die städtischen Freibäder oder ein Eintritt ins Stadt- und Bergbaumuseum zu sparen ist.