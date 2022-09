Staßfurter Gymnasium: Neuer Raum der Stille

Staßfurt - Ein paar Treppenstufen geht es herunter, an spannenden Gemäuern vorbei. Eine Tür steht offen. Innen ein sanierter Raum: Möbel, frische Farbe, eine Couch, in den Regalen ein paar Bücher. „Raum der Stille“ steht an der Wand in diesem kleinen Raum im Dr.-Frank-Gymnasium in Staßfurt. Still ist es hier im Moment nicht. Zur Eröffnung am Dienstag gehen dutzende Schülerinnen und Schüler ein und aus. Das Projekt wird besprochen und bestaunt.