Staßfurt. - Die Mitglieder des Bergmannsvereins der Stadt Staßfurt halten an ihrer Tradition fest und laden zur Barbarafeier ein. Die findet am Sonnabend, 6. Dezember, in der St.-Johannis-Kirche in Leopoldshall statt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Einlass ist demnach ab 15.30 Uhr, die Feier beginnt um 16 Uhr. Gestaltet werde die Barbarafeier von Pfarrer Stephan Aniol. Für die musikalische Umrahmung sorgen Orgelmusik sowie „Die Dobersteins“. Der Eintritt ist frei.