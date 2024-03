Staßfurt - Für acht Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule „Béla Bartók“ war der Auswärtsauftritt in Stendal ein sehr erfolgreiches Projekt. Sie nahmen Anfang März am 27. Jütting-Musikschulwettbewerb in Stendal teil und kehrten mit Preisen und Belobigungen zurück, wie der Salzlandkreis jetzt mitteilt.

Bei dem Wettbewerb der Hans-und-Eugenia-Jütting-Stiftung, der sich an Schüler der öffentlichen Musikschulen in Sachsen-Anhalt richtet, waren die Fächer Klavier, Streicher und Bläser für Solisten sowie im Zusammenspiel Klavier/Streicher für Duos und Klavier vier- bis achthändig ausgeschrieben. Die insgesamt 29 Bewerber aus Sachsen-Anhalt spielten für die Vor- und Endrunde jeweils mindestens zwei vollständige Werke oder Sätze aus zwei Epochen.

Sechs von 13 Beiträgen aus dem Salzlandkreis

13 Beiträge schafften es in die Endrunde, mit sechs fast die Hälfte davon aus der Musikschule des Salzlandkreises: Das Duo Mayla Flagmansky (Violine) und Melissa Raab (Klavier), das am Standort Schönebeck ausgebildet wird, die Trompeterinnen Anna Ilina und Eva Yenasina, die in Aschersleben unterrichtet werden, ihre Spielpartnerin am Klavier Chiara Strejcek sowie Katharina Schimpke aus Staßfurt, die wie Chiara auch als Solistin die Endrunde erreichten, sowie aus Bernburg Magdalena und Jonathan Friesen, die ebenfalls als Duo mit Violine und Klavier spielten.

Sie durften am zweiten Wettkampftag nochmals um die begehrten Preise musizieren. Selbst wenn Violinistin Lydia Friesen aus Bernburg da nicht mehr mit antreten konnte, auch für sie war dieser Leistungsvergleich in der ersten Runde eine schöne und wichtige Erfahrung.

Über die Preisvergabe entschied eine Jury aus Lehrkräften von Musikgymnasien. Am Ende gingen zwei zweite Preise, dotiert mit jeweils 500 Euro, an das Duo Mayla und Melissa sowie an Klavierbegleiterin Chiara aus Schönebeck und Staßfurt. Einen dritten Preis und 250 Euro erreichten Eva und Chiara als Duo.