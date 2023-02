Der Karneval lebt. Auch wenn er Federn gelassen hat in Staßfurt und Umgebung. Die sich das Singen und Tanzen nicht verbieten lassen, sorgen wieder für Unterhaltung.

Hohenerxleben/Staßfurt - Die Nächte sind noch lang und kalt. Doch die Jecken stecken ihre Fans in Hohenerxleben und nun auch in Staßfurt wieder an mit guter Laune.